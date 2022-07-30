Два разных взгляда на один мир

В Европе после веков кровопролитных войн пришли к первому способу. кремль веками проповедует второй. Поклонники первого способа искренне не понимают мотивации вторых. Зачем воевать друг с другом, если выгоднее сотрудничать?

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С точки зрения европейцев ситуация с газом выглядит так: "Мы заботимся о чистом воздухе. Переходим с угля и мазута на природный газ. Увеличиваем производство традиционной для человека солнечной, ветровой и гидроэнергии. россияне тоже живут в Европе. И дышат тем же воздухом. Им это выгодно. Мы поставляем в россию товары и технологии в обмен на газ. Инвестируем в российские предприятия. Поставляем турбины и трубы для газопроводов. Предлагаем участвовать в водородной энергетике. Мы живем лучше, и россияне живут лучше".

В парадигме кремля эта ситуация выглядит иначе: "Все, кто не с нами, те против нас. Наши враги планируют перейти от традиционных для нас источников – нефти и газа – на нетрадиционные солнце и ветер. Они строят планы лишить нас наших природных богатств. Тогда лучше ударить первыми. Мы сократили поставки газа. Цена взлетела к небу. Денег в бюджете стало больше. Враги сократили поставки товаров и технологий. Деньги теперь некуда девать. Количество дворцов и черной икры у нас на столах при этом осталось неизменным".

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Сценарий Великой войны

Агрессия против Украины развивалась по тем же лекалам. Кремль выкатил европейцам ультиматум о возвращении второго способа взаимодействия с внешним миром к границам 1997 года. Европейцы покрутили у виска. Тогда кремль ударил первым.

Полгода Европу предупреждали о готовящемся нападении. Европейцы не верили. Они искренне считают, что соседние страны стремятся в Евросоюз не для того, чтобы навредить россии, а потому что это выгодно всем, учитывая россиян.

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