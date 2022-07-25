Глава государства отметил, что даже несмотря на уступки по турбине для "Северного потока" , Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. На это глава государства обратил внимание во время вечернего обращения 25 июля, сообщает 24 канал.

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Он убежден, что это одна форма террора от страны-агрессоры. Ей безразлично, сколько умрет людей и от чего они умрут – от холода, бедности или оккупации.

Все это делается россией специально, чтобы европейцам было очень сложно подготовиться к зиме. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать. И им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности... Или от оккупации. Это просто разные формы террора,

– заметил президент.

Зеленский призвал ЕС не бояться, а избивать в ответ

Владимир Зеленский убежден, что в ответ на шантаж кремля ЕС нужно думать, как вернуть какую-то турбину россиянам, а усиливать санкции и делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта. . Также необходимо максимально разрывать торговые связи с Россией, поскольку каждая такая связь является потенциальным средством давления России.

Ежемесячно только усиливающийся газовый шантаж Европы нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это действительно можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой,

– подчеркнул глава государства.

россия анонсировала масштабное снижение поставок газа Европе из-за "Северного потока"

Сегодня в российском "Газпроме" заявили, что снизят поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1" еще на половину - до 33 миллионов кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 миллионов кубометров в сутки. Ограничения заработают уже 27 июля.

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