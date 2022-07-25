"Газпром" снизит поставки в Германию по газопроводу "Северный поток-1" уже 27 июля.

Интересно россия еще раз "насадила" Германию на свой старый крючок

Германия получит всего 20% из 100

Российский газовый монополист заявил, что снизит мощности еще на половину – до 33 миллионов кубометров в сутки. Это всего 20% от общей мощности газопровода, составляющей 167 миллионов кубометров в сутки.

В связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки",

– заявили в компании.

Страна-агрессор манипулирует газовым рынком.

Теперь кремль использует российский газ как один из методов шантажа Европы. В частности, после новости о том, что "Газпром" останавливает работу еще одной турбины "Северного потока-1", цены на газ в Европе подскочили на 4.2%.

Ранее сообщалось, что канадская турбина для "Северного тома", которую так требовала россия, застряла по дороге и находится в Германии. Ее не хотят отправлять дальше, ведь "Газпром" продолжает ссылаться на различные технические проблемы и до сих пор не дал добро на транспортировку газа в предыдущих объемах.

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