Источники издания сообщают, что это случилось из-за того, что россия до сих пор не дала добро на транспортировку газа в предыдущих объемах.

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Турбина застряла по дороге

По словам одного из источников, турбина, обычно работающая на российской компрессорной станции "Портовая", проходила техническое обслуживание в Канаде, но 17 июля ее доставила в Германию логистическая компания Challenge Group.

Возвращение в Германию состоялось после нескольких недель консультаций между Берлином и правительством Канады относительно того, не нарушит ли такой шаг западные санкции, введенные против россии из-за ее вторжения в Украину. Пока неизвестно, когда эту турбину смогут вернуть.

Что случилось

В прошлом месяце москва сократила мощность "Северного потока-1" на 60%, сославшись на задержку возврата турбины, обслуживаемой немецкой компанией по производству энергетического оборудования Siemens Energy.

Затем россия провела десятидневную плановую остановку турбопровода для технического обслуживания. Но после этого снова запустила "Северный поток-1" не в полную мощность.

Германия исключает аргумент россии о том, что причиной сокращения поставок "Северным потоком-1" является отсутствие турбины и обвиняет москву в использовании газовых потоков в качестве политического оружия.

россия заявила, что возвращение турбины повлияло на безопасную эксплуатацию трубопровода, добавив, что документация от Siemens Energy, необходимая для ее повторной установки, все еще отсутствует.

Напомним, что Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, сделав исключение из санкций. Украина такое решение не приветствовала и раскритиковала, а Конгресс украинцев Канады даже обратился в суд. В настоящее время эта турбина застряла в Германии.

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