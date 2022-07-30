Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что перед российским командованием встала дилемма – усиливать наступление на Востоке или защиту на Юге.

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Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты действительно оказались в сложной ситуации на всех участках фронта.

Планы врага на Юге

В частности, ВСУ успешно оттесняют врага в Херсонской области. По словам Мусиенко, это верная стратегия по двум причинам.

Во-первых, украинские защитники заставляют оккупантов отступать. Вдобавок еще и уничтожают логистическую инфраструктуру и склады боеприпасов врага.

Во-вторых, из-за успехов украинской армии россияне ломают себе голову над тем, как усилить свою оборону на Юге.

Для этого оккупанты могут перебрасывать войска с других направлений.

Они даже с Харьковского направления готовятся перебросить часть подразделений на Юг,

– отметил военный эксперт.

Он считает, что если захватчики отважатся на такой шаг, то их позиции под Харьковом станут существенно слабее.

"Хорошие предпосылки для наших сил"

В частности, подразделения врага, которые сейчас ремонтируют технику под Белгородом, не успеют подойти на смену.

Это создает хорошие предпосылки для наших сил. Мы можем снять кольцо напряжения возле Харькова и даже перерезать поставки на Изюм,

– сказал Мусиенко.

Военный эксперт также добавил, что оккупанты оказались в проигрышной ситуации и на Востоке. Ведь у их наступательных действий нет успеха.

"Бьются головой о стену"

Несмотря на позорные поражения на фронте, российская пропаганда продолжает транслировать намерения оккупантов захватить Юг. По мнению Мусиенко, даже если кремль перебросит туда дополнительные силы, оккупантам ничего не удастся.

Они бьются там, словно головой о стену. Все свидетельствует о том, что сил для наступления у них нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Чего ждут оккупанты

Поэтому, по его словам, россияне сейчас занимают выжидательную позицию.

россия будет максимально тянуть время до середины или до конца августа. Многие оккупанты просто сидят на позициях на Востоке или на Юге в ожидании ротации,

– сказал Мусиенко.

Он сообщил, что до конца августа москва будет пытаться собрать 20 тысяч военных, которых можно будет бросить либо на замену, либо на доукомплектование российской армии.

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"Но это не будет плюс к тем войскам, которые уже есть. Вероятно, кого-то доукомплектуют, а кого-то выведут", – предположил военный эксперт.

По словам Мусиенко, в этой ситуации есть преимущества для Украины.

Мы в ожидании накопления оружия и реализации правильных стратегий для контрнаступления,

– добавил он.

Александр Мусиенко рассказал о планах россиян: смотрите видео

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