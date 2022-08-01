Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, журналіст та головний редактор Defence Express Олег Катков. 1 серпня США передали Україні 4 додаткових HIMARS.

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Також в Україну вже прибули реактивні системи залпового вогню MARS II. Їх передали союзники з Німеччини.

"Це лише початок"

За словами Каткова, йдеться про 3 системи Mars II. Він додав, що це німецька модифікація американської пускової установки M270.

Військовий експерт зазначив, що обидва типи систем використовують керовані високоточні реактивні снаряди GMLRS. Такими ракетами українські військові вже успішно завдають ударів по об'єктах ворога.

Для нас вже стало ранковими новинами: де та "бавовна" на позиціях окупантів щось розхитала. Щодо загальної бойової ефективності цих систем, то підриви складів, баз і штабів ворога – це лише початок,

– сказав Катков.

На що здатні HIMARS

Як пояснив журналіст, зараз системи HIMARS використовуються для ударів на глибині до 70 – 80 кілометрів від лінії розмежування. Завдяки їм українські артилеристи знищують стратегічні об'єкти противника.

Однак, за словами Каткова, ці установки створювалися у США з іншою метою.

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"Призначення HIMARS було дещо іншим – простіші цілі. Наприклад, позиції зенітно-ракетних комплексів, позиції засобів радіотехнічної розвідки тощо. Тобто простіші та масовіші об'єкти, ніж склад боєприпасів", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що для знищення об'єктів на кшталт складів американська армія використовує потужніші комплекси, наприклад, ATACMS.

Найголовніше, що HIMARS – це суперефективна контрбатарейна система. Тобто її призначення – знищення саме артилерії противника. Знищення таких масовіших цілей – це те, що чекає на росію після того, як HIMARS знесуть найважливіші об'єкти на дальності 70 – 80 кілометрів,

– наголосив Катков.

Скільки систем потрібно Україні

У липні в міністерстві оборони України заявили, що для ефективного стримування ворога Україні потрібні принаймні 50 установок HIMARS та M270. А якщо говорити про ефективний контрнаступ по всій лінії фронту, то ЗСУ потребують 100 таких систем, що дозволить нівелювати вогневу перевагу ворога.

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На думку головного редактора Defence Express, справа не у кількості систем, а у боєприпасах до них. Кількість ракет, які може отримати Україна, залежить від потужностей американської оборонної промисловості.

10 – 15 тисяч боєприпасів на рік – це той умовний максимум, на який ми можемо розраховувати,

– зазначив Катков.

Він пояснив, скільки потрібно установок, аби використати такий запас.

Припустимо, у нас є 15 тисяч ракет на рік. Далі рахуємо, скільки одна пускова установка вистрілює пакетів за день. HIMARS має пакет на 6, а M270 – на 12 ракет. Припустимо, вони вистрілюють 3 пакети на день. Виходячи із цього об'єму боєприпасів, ми розуміємо, що максимум установок HIMARS чи M270, який нам знадобиться, – на рівні 30 одиниць,

– сказав військовий експерт.

Катков зазначив, що якщо Україна могла б отримати більше установок, то вони стояли б без діла через брак боєприпасів. Він додав, що такої великої кількості систем і не потрібно. Адже з тим, як успішно ЗСУ їх застосовують, у росіян може не вистачити цілей.

"Одна ракета – це одна стабільна ціль"

До того ж, як наголосив головний редактор Defence Express, GMLRS – це високоточні ракети, які мають індивідуальне наведення і потужну трьохрежимну бойову частину.

Одна ракета – це одна стабільна ціль. Наприклад, аби знищити один склад, на якому зберігається орієнтовно 20 тисяч боєприпасів, достатньо 1 пакету, випущеного із установки,

– сказав Катков.

Він додав, що успішним прикладом роботи високоточних ракет можна вважати влучання в Антонівський міст у Херсоні.

"Росія надуває щоки, що запускає високоточні ракети і вони потрапляють в ціль з відхиленням 30 метрів. А насправді це 300 метрів або кілометр. А у США навпаки, виробники заявляють гірші характеристики для своєї техніки", – розповів військовий експерт.

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