Про це 24 каналу розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Про вибухи у Скадовську в місцевих телеграм-каналах почали повідомляти приблизно після 10 години вечора.

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Деталі вибуху у Скадовську

Як повідомив Хлань, вибух пролунав на околиці міста, за очисними спорудами у напрямку Каланчака.

Завдяки влучному потраплянню ЗСУ там був настільки потужний вибух! Місцеві кажуть, що полум'я було вищим, ніж п'ятиповерхова будівля,

– зазначив він.

За словами депутата Херсонської облради, пожежу, яка спалахнула на місці вибуху, не могли загасити ще вранці 1 серпня.

Що вибухнуло під Скадовськом

Як розповів Хлань, у місці, де стався вибух, окупанти облаштували великий військовий склад. Більше ніж півтора тижня тому росіяни заборонили місцевим рибалкам ловити там рибу і взагалі підходити до того місця.

Протягом останніх 2 діб окупанти стягували туди величезну кількість паливно-мастильних матеріалів та військової будівельної техніки. Мабуть, для налагодження транспортних артерій,

– сказав він.

Також ворог розмістив на околиці Скадовська склад з боєкомплектом.

Окупанти хотіли замаскувати склад

Депутат Херсонської облради додав, що російські загарбники навіть намагалися замаскувати свою військову техніку.

"Вони обварювали цистерни темними каркасами та накривали маскувальними сітками, щоб це виглядало ніби просто фури з продовольством. Але це окупантам не допомогло", – зазначив Хлань.

Військовий тероборони додав, що ювелірна робота ЗСУ викликає паніку у росіян.

Свої тилові склади окупанти розташовують якомога далі навіть від Дніпра, не кажучи вже про лінію фронту,

– наголосив він.

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