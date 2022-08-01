Об этом 24 каналу рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. О взрывах в Скадовске в местных телеграм-каналах начали сообщать примерно после 10 часов вечера.

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Детали взрыва в Скадовске

Как сообщил Хлань, взрыв прогремел на окраине города, за очистными сооружениями в направлении Каланчака.

Благодаря точному попаданию ВСУ там был настолько мощный взрыв! Местные говорят, что пламя было выше, чем пятиэтажное здание,

– отметил он.

По словам депутата Херсонского облсовета, пожар, который вспыхнул на месте взрыва, не могли потушить еще утром 1 августа.

Что взорвалось под Скадовском

Как рассказал Хлань, в месте, где произошел взрыв, оккупанты обустроили большой военный склад. Более полутора недель назад россияне запретили местным рыбакам ловить там рыбу и вообще подходить к тому месту.

В течение последних 2 суток оккупанты стягивали туда огромное количество горюче-смазочных материалов и военной строительной техники. Наверное, для отладки транспортных артерий,

– сказал он.

Также враг разместил на окраине Скадовска склад с боекомплектом.

Оккупанты хотели замаскировать склад

Депутат Херсонского облсовета добавил, что российские захватчики даже пытались замаскировать свою военную технику.

"Они обваривали цистерны темными каркасами и накрывали маскировочными сетками, чтобы это выглядело будто бы просто фуры с продовольствием. Но это оккупантам не помогло", – отметил Хлань.

Военный терробороны добавил, что ювелирная работа ВСУ вызывает панику у россиян.

Свои тыловые склады оккупанты располагают как можно дальше даже от Днепра, не говоря уже о линии фронта,

– подчеркнул он.

Сергей Хлань рассказал подробности мощных взрывов в Скадовске: смотрите видео

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