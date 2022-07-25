Такое мнение высказал 25 июля президент Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление после переговоров с президентом Гватемалы Алехандро Джамматте Файа. На этой встрече они договорились о безвизе между нашими государствами.

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Мы должны помнить историю несокрушимости

Глава государства отметил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают из соображений безопасности.

Мы приняли очень важное стратегическое решение. Больше никакие даты, никаких известных людей, каждый пустяк истории Украины мы никогда не отдадим. Как государственность, так и обширную историю великого народа. Несмотря на то, что война, мы будем точно отмечать все важные даты. Наш народ несокрушим, потому что его история несокрушимости тысячелетняя,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что не всегда празднование будет громким. Ведь государство не может себе это позволить, когда все деньги уходят на фронт. "Но эти даты обязательно будут в нашем календаре. В нашей памяти, для наших детей", – подчеркнул президент. Также отметил, что нам пора заканчивать жить с российскими нарративами, которые придумала москва – "кто от кого начал свое существование".

Общение президентов Украины и Гватемалы со СМИ: смотрите видео

Заметьте обращение Владимира Зеленского за 25 июля: смотрите видео