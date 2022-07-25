Таку думку висловив 25 липня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його виступ після переговорів з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа. На цій зустрічі вони домовилися про безвіз між нашими державами.

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Ми повинні пам'ятати історію незламності

Глава держави зазначив, що є запланована програма заходів на 24 серпня. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки.

Ми ухвалили дуже важливе стратегічне рішення. Більше ніякі дати, жодних відомих людей, кожну дрібничку історії України ми ніколи не віддамо. Як державність, так і велику історію великого народу. Попри те, що війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати. Наш народ незламний, бо його історія незламності тисячолітня,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що не завжди святкування буде гучним. Адже держава не може собі це дозволити, коли всі гроші ідуть на фронт. "Але ці дати обов'язково будуть у нашому календарі. У нашій пам'яті, для наших дітей", – підкреслив президент. Також зауважив, що нам пора закінчувати жити з російськими наративами, які придумала москва – "хто від кого почав своє існування".

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