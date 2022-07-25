Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Глава держави підкреслив, що візит лідера Гватемали є містком до всієї Латинської Америки.

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Про що ще домовилися Україна та Гватемала

Володимир Зеленський та Алехандро Джамматтеі говорили насамперед про війну росії з Україною. Глава держави подякував гватемальському колезі за послідовну позицію в цьому питанні й за підтримку України.

Під час перемовин, окрім безвізового режиму, лідери країн погодили й перезапуск торгівельно-економічних відносин між Україною та Гватемалою.

За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами,

– повідомив Зеленський.

Візит президента Гватемали до України

25 липня уперше в історії незалежної України до Києва прибув президент Гватемали, який став першим лідером країни Латинської Америки, який відвідав нашу країну за останні 12 років.

Перед зустріччю з Володимиром Зеленський Алехандро Джамматтеі відвідав Бучу, Ірпінь та Гостомель і на власні очі побачив наслідки перебування там російських військових.

Напередодні візиту Зеленський та Джамматтеі провели телефонну розмову, яка також стала першою в історії відносин двох країн.

Вечірнє звернення Зеленського від 25 липня: дивіться відео