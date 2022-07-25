Лідери домовилися й далі об’єднувати зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції росії та збільшення для неї ціни за цю війну. Про результати візиту президента Гватемали Зеленський написав у соцмережі.

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Так, під час візиту очільники країн підписали міжурядову Угоду про взаємне скасування візових вимог і започаткували торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проєктів без посередників.

"Переконаний, це сприятиме розвитку бізнесових, соціальних, промислових зв’язків між нашими країнами", – запевнив Зеленський.

Президент України додав, що вагомо, що такий візит відбувається саме зараз – у час жорстокої й колонізаторської війни росії проти нашого народу, проти України.

Зеленський зробив акцент на серйозних наслідках російської агресії, які зараз відчутні всюди у світі, зокрема через продовольчу кризу й цінову дестабілізацію на енергетичних ринках, а також через політичні виклики всьому міжнародному правопорядку.

Для громадян десятків держав, і в Латинській Америці також, несправедливо зростає вартість життя лише тому, що одна держава – росія – вирішила зламати чинні політичні та економічні відносини у світі. Тільки разом ми можемо захистити світ, тільки разом ми можемо захистити міжнародний правопорядок,

– наголосив він.

Президент України висловив подяку Гватемалі за чітку й послідовну підтримку нашої держави, а також за незмінну позицію щодо захисту прав людини й фундаментального права кожного народу на свободу й незалежність.

Він додав, що Гватемала готова долучитися до просування ініціативи стосовно створення Спеціального трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти народу України.

Зі свого боку Алехандро Джамматтеі Файа зауважив, що приїхав до Києва, щоб висловити абсолютну підтримку Зеленському, Збройним Силам України та всьому народу, який сміливо захищається від агресії.

Він відвідав міста на Київщині, де агресор скоїв жахливі злочини, та висловив підтримку всім постраждалим. За його словами, наслідки цієї війни впливають на весь світ і майбутнє всіх народів,.

Ми не будемо пасивно спостерігати. Ми маємо об’єднатися з усіма, щоб покласти край цій війні й досягти того, щоб драма, яку сьогодні переживає Україна, не повторилася,

– сказав президент Гватемали.

Дивіться фото з візиту президент Гватемали до України:



До слова, знаковим також став візит в Україну прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза. Адже він став першим в історії відносин держав. Албаніз також відвідував Київщину і був вражений від побаченого.