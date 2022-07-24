Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Президент наголосив, що про настрої окупантів свідчать перехоплені розмови.

Зверніть увагу Вперше відзначимо День Української Державності у час війни: Зеленський звернувся до українців

Ніхто не сумнівається у перемозі

Володимир Зеленський наголосив, що зараз немає тих, хто сумнівається у перемозі України, хіба що є ті, хто дискутує на тему того, як саме її досягнути. віра в перемогу, за словами президента, є ознакою віри у нашу державу, однак перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що в це вірять не лише українці та наші партнери, але й вороги.

Однак глава держави підкреслив, що потрібно продовжувати боротьбу проти ворога.

Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їхніх розмовах – постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв’язуються з ними. Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки,

– наголосив Зеленський.

Втрати окупантів у війні

Станом на 24 липня в Україні минає рівно 5 місяців від початку росією повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Протягом цього часу наші героїчні захисники та захисниці щодня завдавали окупантам серйозних втрат і продовжують це робити.

За 5 місяців повномасштабної війни загарбницькі війська втратили:

39 520 окупантів з особового складу;

1 722 танки;

3 942 бойові броньовані машини;

869 артилерійських систем;

255 реактивних систем залпового вогню;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

714 безпілотників;

170 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

73 одиниці спеціальної техніки.

Вечірнє звернення Володимира зеленського від 24 липня: дивіться відео