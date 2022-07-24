Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Президент наголосив, що про настрої окупантів свідчать перехоплені розмови.
Зверніть увагу Вперше відзначимо День Української Державності у час війни: Зеленський звернувся до українців
Ніхто не сумнівається у перемозі
Володимир Зеленський наголосив, що зараз немає тих, хто сумнівається у перемозі України, хіба що є ті, хто дискутує на тему того, як саме її досягнути. віра в перемогу, за словами президента, є ознакою віри у нашу державу, однак перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що в це вірять не лише українці та наші партнери, але й вороги.
Однак глава держави підкреслив, що потрібно продовжувати боротьбу проти ворога.
Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їхніх розмовах – постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв’язуються з ними. Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки,
– наголосив Зеленський.
Втрати окупантів у війні
Станом на 24 липня в Україні минає рівно 5 місяців від початку росією повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Протягом цього часу наші героїчні захисники та захисниці щодня завдавали окупантам серйозних втрат і продовжують це робити.
За 5 місяців повномасштабної війни загарбницькі війська втратили:
- 39 520 окупантів з особового складу;
- 1 722 танки;
- 3 942 бойові броньовані машини;
- 869 артилерійських систем;
- 255 реактивних систем залпового вогню;
- 113 засобів ППО;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 714 безпілотників;
- 170 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 73 одиниці спеціальної техніки.
Вечірнє звернення Володимира зеленського від 24 липня: дивіться відео