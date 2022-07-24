Він наголосив, що завтра починається важливий тиждень. Ми вперше відзначатимемо День Української Державності 28 липня. Це відбуватиметься під час 6 місяця жорстокої повномасштабної війни та після 8 років війни на Донбасі.

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Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності,

– наголосив президент.

Тому Зеленський закликав не розслаблятись, а робити все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат.

День Державності – це зв'язок поколінь

День Української Державності утверджуватиме зв'язок українців, які живуть тепер, із багатьма поколіннями нашого народу.

Державотворчий досвід українців сягає тисячі років. У багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей відображаються приклади таких же характерів, як сотні років тому. Можна побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше – ставлення до України й до ворога.

Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас,

– переконаний президент.

За його словами, зараз ми зобов'язані берегти єдність та працювати разом на перемогу.

Навіть окупанти знають, що ми переможемо

Президент відзначив, що немає зараз тих, хто сумнівався б у нашій перемозі. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Зеленський додав, що навіть окупанти визнають – ми переможемо. Це постійно чути в їхніх розмовах з рідними.

Окрім цього, глава держави анонсував, що цього тижня будуть важливі візити партнерів, переговори, а також – подальше просування українських позицій. Це стосується і фронту, і дипломатії, і економіки.

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