Відповідну інформацію президент розповів ввечері 23 липня. Президент назвав цинічну атаку порту в Одесі росією – ударом по політичних позиціях самої росії.

Зауважте росія знайде способи не виконувати зернову угоду, – Зеленський про обстріл порту Одеси

Колаборанти наробили наглих заяв, але ЗСУ просуваються

Володимир Зеленський пригадав, що окупанти намагались закріпитись на Херсонщині.

Їхні (мовиться про російських – 24 канал) колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області,

– запевнив Зеленський.

Додав, що ракетний удар росії по Одесі показав одностайність світової реакції на удар і росії більше нікого не обманути. російські ракети у місті ударом пошкодили будівлі Одеського художнього музею та вдарили неподалік історичних об'єктів міста.

"Це очевидне російське варварство ще ближче наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нас, для нашої перемоги", – запевнив президент.