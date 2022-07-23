Соответствующую информацию президент рассказал вечером 23 июля. Президент назвал циничную атаку порта в Одессе россией – ударом по политическим позициям самой россии.

Обратите внимание россия найдет способы не выполнять зерновое соглашение, – Зеленский об обстреле порта Одессы

Коллаборанты наделали наглых заявлений, но ВСУ продвигаются

Владимир Зеленский вспомнил, что оккупанты пытались закрепиться на Херсонщине.

Их (говорится о россиянах – 24 канал) коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство". Но чем это помогло им? Вооруженные Силы Украины шаг за шагом продвигаются в области,

– заверил Зеленский.

Добавил, что ракетный удар России по Одессе показал единодушие мировой реакции на удар и россии больше никого не обмануть. российские ракеты в городе ударом повредили здание Одесского художественного музея и ударили недалеко от исторических объектов города.

"Это очевидное российское варварство еще ближе приближает нас к получению именно того оружия, которое нужно для нас, для нашей победы", – заверил президент.