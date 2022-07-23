З росією неможливо домовитись

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США в суботу в Києві розповів про ракетні удари по Одеському порту.

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Зеленський поінформував конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих у суботу, 23 липня, російськими військами по Україні, зокрема по території Одеського порту.

Менш ніж за добу росія довела, що не виконуватиме обіцянок

Він наголосив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

Хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, які вона завжди задіює,

– зазначив Зеленський.

Відтак, Україна не може бути країною із "замороженим конфліктом". За словами президента, для нашої держави вкрай потрібно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Зеленський також закликав партнерів України, зокрема США, долучатися до плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури України – Fast Recovery plan.

Довідка! Напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Договір був підписаний за посередництва Туреччини та ООН. Україна з росією ніяких угод не підписувала. Натомість домовленості сторони закріпили кожен окремо з представниками ООН та Туреччини. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська.

Головне про ракетний обстріл порту в Одесі

окупанти випустили одразу 4 ракети типу "Калібр" по порту. 2з цих ракет влучили в ціль. Ще 2 збили наші сили протиповітряної оборони.

Ракети, які прилетіли в порт, влучили в його інфраструктуру. Саме в місці влучання зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт. Власне, заради цього й укладали таку угоду.

У Міністерстві аграрної політики цю інформацію підтвердили. Водночас не сказали, яка кількість українського зерна потрапила під атаку росіян.

Зерно після підписання угоди планували відправити на експорт найближчими днями.

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