Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вони опублікували перехоплену розмову окупанта з матір'ю.

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Росіянин заперечив поразки України

Матір загарбника, якого звуть Олександр, розповідає, що у росії повідомляють про поразки українських військових: "Вже Захід грошей не дає. Зброю також призупиняють, не посилають". Проте окупант заперечує і зазначає, що в українців якраз таки все виходить.

"Хто тобі там скаже? Я от тут. Кажу тобі, як воно є. Заспокойся. Це все неправда", – говорить росіянин.

Перехоплена розмова окупанта: дивіться відео

Лякають в'язницею

Крім цього, ворог скаржиться на командирів. Каже, що всім байдуже на людей.

Тут більше за техніку, ніж за людину,

– зазначив росіянин.

Його мати переконує, що коли той повернеться додому вона добиватиметься, щоб заплатили гроші й син не повертався на війну. На це окупант відповідає, що боїться сісти до тюрми.

"Тут Путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати й саджати. Я не розумію, чому. На який термін – не знаю", – сказала жінка.

Ще одне перехоплення

Окупанти розповідають родичам, чим насправді займаються в Україні. Зокрема, один з ворогів каже сестрі, що вбив жінку, яка втікала. Також він застрелив чоловіка, коли той благав не знищувати його. Ворог жаліється, що йому тяжко від цього, але інші військові його хвалять.

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