Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Президент подчеркнул, что о настроениях оккупантов свидетельствуют перехваченные разговоры.

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Никто не сомневается в победе

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нет сомневающихся в победе Украины, разве что есть те, кто дискутирует на тему того, как именно ее достичь. Вера в победу, по словам президента, является признаком веры в наше государство, однако перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что в это верят не только украинцы и наши партнеры, но и враги.

Однако глава государства подчеркнул, что следует продолжать борьбу против врага.

Даже оккупанты признают, что мы победим. Мы слышим это в их разговорах – постоянно, о том, что они рассказывают своим близким, когда связываются с ними. Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки,
– подчеркнул Зеленский.

Потери оккупантов в войне

По состоянию на 24 июля в Украине проходит ровно 5 месяцев после начала россией полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. В течение этого времени наши героические защитники и защитницы ежедневно наносили оккупантам серьезные потери и продолжают это делать.

За 5 месяцев полномасштабной войны захватнические войска потеряли:

  • 39 520 оккупантов из личного состава;
  • 1722 танка;
  • 3 942 боевых бронированных машин;
  • 869 артиллерийских систем;
  • 255 реактивных систем залпового огня;
  • 113 средств ПВО;
  • 221 самолет;
  • 188 вертолетов;
  • 714 беспилотников;
  • 170 крылатых ракет;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 2 823 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
  • 73 единицы специальной техники.

Вечернее обращение Владимира зеленского от 24 июля: смотрите видео