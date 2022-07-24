Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Президент подчеркнул, что о настроениях оккупантов свидетельствуют перехваченные разговоры.

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Никто не сомневается в победе

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нет сомневающихся в победе Украины, разве что есть те, кто дискутирует на тему того, как именно ее достичь. Вера в победу, по словам президента, является признаком веры в наше государство, однако перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что в это верят не только украинцы и наши партнеры, но и враги.

Однако глава государства подчеркнул, что следует продолжать борьбу против врага.

Даже оккупанты признают, что мы победим. Мы слышим это в их разговорах – постоянно, о том, что они рассказывают своим близким, когда связываются с ними. Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки,

– подчеркнул Зеленский.

Потери оккупантов в войне

По состоянию на 24 июля в Украине проходит ровно 5 месяцев после начала россией полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. В течение этого времени наши героические защитники и защитницы ежедневно наносили оккупантам серьезные потери и продолжают это делать.

За 5 месяцев полномасштабной войны захватнические войска потеряли:

39 520 оккупантов из личного состава;

1722 танка;

3 942 боевых бронированных машин;

869 артиллерийских систем;

255 реактивных систем залпового огня;

113 средств ПВО;

221 самолет;

188 вертолетов;

714 беспилотников;

170 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

2 823 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

73 единицы специальной техники.

Вечернее обращение Владимира зеленского от 24 июля: смотрите видео