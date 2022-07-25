Він відвідав зруйновані місця Київської області. Мовиться про Бородянку, Бучу та Ірпінь.

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Гватемала підтримує Україну

У Київській ОВА зазначили, що саме ці населені пункти, на жаль, стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців.

Президент Гватемали запевнив у своїй підтримці України. Він наголосив, що про злочини росії має знати весь світ.

Президент Гватемали на Київщині / Фото Київська ОВА

Київська ОВА подякувала Джамматтеї за увагу до регіону. Адже такі офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка також триває й на інформаційному фронті.

Київщину відвідують лідери різних країн

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін 6 липня також був у зруйнованих населених пунктах Київської області. Відвідав спершу Бородянку. Дерегація Ірландії зауважила, що масштаб зусиль українців у захисті своєї столиці був очевидним. Адже під час поїздки вони побачили численні сховища та укріплення.

А 11 липня до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він також відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку, які стали свідками звірств російських окупантів. Тоді провів зустріч з Володимиром Зеленським.

Історичним став візит в Україну прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза. Адже він став першим в історії відносин держав. Албаніз також відвідував Київщину і був вражений побаченим.

Що розповідали місцеві про звірства росіян: дивіться відео