Он посетил разрушенные места Киевской области. Речь идет о Бородянке, Буче и Ирпене.

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Гватемала поддерживает Украину

В Киевской ОВ отметили, что именно эти населенные пункты, к сожалению, стали трагическим символом зверств российской армии против гражданских украинцев.

Президент Гватемалы заверил свою поддержку Украины. Он подчеркнул, что о преступлениях россии должен знать весь мир.

Президент Гватемалы в Киевской области / Фото Киевская ОВА

Киевская ОВА поблагодарила Джамматтеи за внимание к региону. Ведь такие официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая продолжается и на информационном фронте.

Киевскую область посещают лидеры разных стран

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин 6 июля также находился в разрушенных населенных пунктах Киевской области. Посетил сначала Бородянку. Дерегация Ирландии отметила, что масштаб усилий украинцев по защите своей столицы был очевидным. Ведь при поездке они увидели многочисленные хранилища и укрепления.

А 11 июля в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он также посетил Ирпень, Бучу и Бородянку, ставших свидетелями зверств российских оккупантов. Тогда провел встречу с Владимиром Зеленским.

Историческим стал визит в Украину премьер-министра Австралии Энтони Албаниза. Он ведь стал первым в истории отношений государств. Албаниз также посещал Киевщину и был поражен увиденным.

Что рассказывали местные о зверствах россиян: смотрите видео