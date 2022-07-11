В ходе визита премьер-министр Нидерландов встретился с мэром Ирпеня Александром Маркушиным. Он попросил главу нидерландского правительства помочь с восстановлением города.

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Рютте собственными глазами увидел последствия оккупации

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что фото и видео не могут передать ужас, который оставили после себя российские оккупанты. Поэтому он поблагодарил Марка Рютте, который решил своими глазами увидеть последствия оккупации.

Никакие фото или видео не передают ужаса, который оставили после себя оккупанты. Благодарны политикам, которые лично приезжают в область. Глава правительства Нидерландов выразил свою поддержку и подчеркнул, что страны должны объединяться в помощи Украине,

– отметил Кулеба.

Визит Марка Рютте в Киевскую область / Фото Алексея Кулебы

В то же время, Мэр Ирпеня Александр Маркушин передал Марку Рютте презентацию разрушений города и попросил Нидерланды помочь с восстановлением. Также Маркушин поблагодарил Рютте за поддержку нашего государства.

Предыдущий визит Рютте

Визит Рютте в Украину 11 июля – не первая поездка премьера Нидерландов в наше государство. Марк Рютте был с официальным визитом в Киеве 2 февраля.

Тогда Рютте встретился с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров политиков стали расследование сбивания самолета MH-17 в небе над Донбассом, инвестиции, усиление сотрудничества и продолжение давления на россию.

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