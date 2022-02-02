Оба лидера напомнили, что отношения между Украиной и Королевством Нидерланды основываются на общих ценностях и принципах свободы, демократии, верховенства права и уважения прав человека.

Важно Стремимся к справедливости, – Зеленский и Рютте обсудили расследование MH17

Политики вновь подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам, на которых строится европейская безопасность, включая:

суверенитет и территориальную целостность,

нерушимость границ,

свободу государств выбирать или изменять собственные механизмы безопасности.

Премьер-министр Марк Рютте выразил поддержку Украине на фоне российской агрессии. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Марк Рютте отметили важность мирного урегулирования.

Диалог и дипломатия, которые проходят в различных форматах, таких как ОБСЕ и НАТО, играют решающую роль в этом процессе,

– отметили в ОП.

Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность сохранению давления на Россию с целью прекращения временной оккупации Крыма. Зеленский выразил благодарность за поддержку нидерландской стороны в реабилитации украинских военнослужащих, которые пострадали во время вооруженного конфликта, что продолжается.

Премьер-министр Марк Рютте объявил, что Нидерланды расширят эту поддержку, чтобы оказать реабилитационную помощь большему количеству раненых украинских военнослужащих в рамках этой программы.

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