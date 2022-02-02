Программу строительства собираются внедрять. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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По словам Зеленского, есть позитивное сотрудничество стран в сфере здравоохранения. Для развития этого направления подготовлена отдельная программа. Премьер-министр Нидерландов обсуждал это с премьером Денисом Шмыгалем.

Что известно о визите Рютте

Премьер приехал в Киев 1 февраля на фоне напряжения на границе России и Украины. Собственно, это было основной темой встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, должны обсудить расследование сбития малазийского самолета MH-17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Другие визиты зарубежных лидеров

Отметим, из-за информации об угрозе нападения России на Украину в последнее время одни за другим приезжают зарубежные лидеры.

Например, 1 февраля приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил о готовности Польши передать нам оружие и раскритиковал Германию за сертификацию "Северного потока-2".

Кроме того, 1 февраля приезжал премьер Великобритании Борис Джонсон. Глава британского правительства анонсировал мощные санкции, поэтому посоветовал Москве сделать несколько шагов назад.

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