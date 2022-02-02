Програму будівництва збираються впроваджувати. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

До речі Тривожна ситуація: Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили ескалацію на кордоні

За словами Зеленського, є позитивна співпраця країн у сфері охорони здоров'я. Для розвитку цього напрямку підготовлена окрема програма. Прем'єр-міністр Нідерландів обговорював це з прем'єром Денисом Шмигалем.

Що відомо про візит Рютте

Прем'єр приїхав до Києва 1 лютого на тлі напруги на кордоні Росії та України. Власне, це було основною темою зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, мають обговорити розслідування збиття малазійського літака MH-17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Інші візити закордонних лідерів

Зауважимо, через інформацію про загрозу нападу Росії в Україну останнім часом одні за одним приїжджають закордонні лідери.

Наприклад, 1 лютого приїхав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він заявив про готовність Польщі передати нам зброю та розкритикував Німеччину за сертифікацію "Північного потоку-2".

Крім того, 1 лютого приїздив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Глава британського уряду анонсував потужні санкції, тому порадив Москві зробити кілька кроків назад.

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