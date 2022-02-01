Київ та Лондон погодились працювати разом задля зміцнення безпеки та обороноздатності України. застерегли, що будь-яке подальше вторгнення Росії буде масштабною стратегічною помилкою. Це матиме жорсткі гуманітарні наслідки.

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Підтримка Великої Британії

Джонсон вкотре наголосив, що Велика Британія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок,

– мовиться у заяві.

Фінансова допомога

Політики також домовились зміцнювати енергетичну безпеку України та підтримувати "зелену" трансформацію. Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги – 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Це має скоротити залежність України від постачання російських енергоносіїв.

Сторони будуть продовжувати взаємодію в межах Стратегічного діалогу Україна – Велика Британія.

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