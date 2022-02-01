Про це глава держави повідомив під час брифінгу 1 лютого. Джонсон запевнив його у повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Великої Британії.

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Глава держави додав, що Джонсон заявив про готовність Лондона до подальшої взаємодії у рамках Кримської платформи з метою деокупації півострова та повернення усіх українських територій.

Підтримка на тлі загрози нападу Росії

Президент також зауважив, що перший візит Джонсона до України відбувається у непрості часи. "Часи історичних виликів для нашої держави, Об'єднаного Королівства, Європи й усього світу", – уточнив він. Далі Зеленський розповів, що обговорив з британським політиком комплекс кроків щодо стримування Росії від подальшої агресії проти України.

Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща, ніж реанімація,

– підкреслив Зеленський.

За його словами, це доводить, зокрема, нещодавнє рішення британського уряду. Мовиться про розробку закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України. "Ми вдячні Великій Британії й за підтримку наших євроатлантичних прагнень. Чекаємо конкретики та чітких сигналів й від НАТО", – додав політик.

Зміцнення обороноздатності України

Зеленський наголосив, що вже третій рік поспіль Україна виділяє на сектор безпеки та оборони рекордний за історію держави бюджет. Мовиться про 6% ВВП. "Ми будуємо сильну боєздатну армію. Сьогодні було ухвалене рішення збільшити її ще на 100 тисяч військових. Цінуємо на цьому шляху сприяння та практичну допомогу Великої Британії", – зазначив президент.

Глава держави згадав, зокрема, про:

Зверніть увагу! Український президент звернув увагу на те, що Велика Британія передала Україні тисячі протитанкових ракет.

Крім цього, сторонам вдалося домовитися про спільні дії заради забезпечення миру та стабільності у Чорноморському регіоні. А також – про активізацію взаємодії у сферах кібербезпеки.

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