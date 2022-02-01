Глави держав зустрілися у Маріїнському палаці в Києві 1 лютого. Джонсон зауважив, що потенційне вторгнення було б не лише військовою катастрофою, а й гуманітарною та політичною.
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що подальше вторгнення Росії в Україну було б катастрофою. Він про це сказав на брифінгу після перемовин із президентом Володимиром Зеленським.
Джерело:24 канал
Глави держав зустрілися у Маріїнському палаці в Києві 1 лютого. Джонсон зауважив, що потенційне вторгнення було б не лише військовою катастрофою, а й гуманітарною та політичною.
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