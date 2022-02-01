Переговори із українським президентом Джонсон анонсував у своєму твітері. Він ноголосив, що Велика Британія – це друг та демократичний партнер нашої держави.

Раніше Велика Британія та Польща готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною, – ЗМІ

Крім цього, британський прем'єр-міністр наголосив, що Лондон й надалі буде відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його знищити. Зазначимо, що на летовищі у Києві політка зустрічала пані посол Мелінда Сіммонс.

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