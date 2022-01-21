Про це під час виступу в Інституті Лоуі повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Ініціатива створення альянсу належить саме Лондону.

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Такий альянс допоможе захистити Європу, – Трасс

Глава МЗС вважає, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі. Також Британія готує новий пакет підтримки України – мовиться про оборонне озброєння.

Ми працюємо з нашими партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб. Ми також зміцнюємо наше партнерство після переговорів в Лондоні в грудні – і ми сприяємо новим тристороннім зв’язкам з Польщею та Україною,
– повідомили у пресслужбі британського уряду.

Міністерка звернулась до всіх союзників, вона закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації.

Альянс Британії, Польщі та УкраїниНовий альянс Британії, Польщі та України / Карта з твітеру Council on Geostrategy

У МЗС Британії впевнені, що загроза є цілому світу

Трасс впевнена, що те, що відбувається в Східній Європі має важливе значення для всього світу. Загрози не є регіональними.

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Позиція Британії щодо можливої агресії Росії:

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