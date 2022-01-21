Британські військові не затримаються в Україні надовго

З понеділка, 17 січня, військові літаки доставили з Великої Британії близько 2000 протитанкових ракетних установок. Видання називає це частиною "тихого, але помітного" нарощування підтримки України.

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Лондон подарував Києву легку протитанкову зброю наступного покоління NLAW. Виробники описують її як "першу в історії ракетну систему, яка швидко збиває будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".

Невелика кількість британського персоналу проведе підготовку на ранній стадії протягом короткого періоду. Це відбудеться в межах операції "Орбіталь". Після того бійці повернуться у Велику Британію,

– наголосило видання.

Міністр оборони Бен Воллес 17 січня заявив у парламенті про збільшення військової підтримки України. Мовилося і про постачання зброї, і про збільшення кількості інструкторів.

Воллес наголосив, що це не становить ніякої загрози для Росії, адже зброя призначена для самооборони. Однак у посольстві Росії традиційно заявили, що постачання британської зброї "лише посилить кризу".

Лондон може розмістити свої війська у сусідніх з Україною державах

Видання The Times повідомило, що Велика Британія роздумує над тим, аби відправити своїх армійців у країни НАТО, які є сусідками України. Мовиться про кілька сотень військових. Це стало б стримувальним фактором для Росії.

Зверніть увагу! На тлі російської ескалації Іспанія відправила у Чорне море 2 військові кораблі. Судна Blas de Lezo та Meteoro вже вирушили і прибудуть за 3 – 4 дні. Відомо, що вони візьмуть участь у навчаннях НАТО.

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