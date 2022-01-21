Велика Британія може посилити військовий контингент

Так, неподалік України можуть перебувати сотні британських військових. Про це видання заявило із посиланням на власні джерела у міноборони.

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Країни-члени НАТО провели переговори на високому рівні про те, чи посилювати свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Наразі Велика Британія очолює бойову групу в Естонії чисельністю 1200 осіб. В Естонії є:

  • 830 британських військовослужбовців,
  • танки,
  • бойові броньовані машини,
  • самохідна артилерія,
  • інженерні засоби та засоби протиповітряної оборони та розвідки.

До складу бойової групи також входять понад 300 французьких військових.

У Польщі також перебувають 140 британських армійців у межах розширеної місії НАТО передової присутності.

Відповідно до планів, які обговорюють в міністерстві оборони, Велика Британія розглядає можливість посилити ці місії сотнями боєздатних солдатів, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни,
– наголосило ЗМІ.

До речі, через нарощування російських військ біля України Іспанія відправила у Чорне море свої кораблі Blas de Lezo та Meteoro. Вони візьмуть участь у навчаннях НАТО.

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