Вірте у військових, дипломатів та в себе, – Кулеба

Росія не зможе перемогти Україною грубою силою. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу 20 січня.

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Агресор намагається нашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини та сіючи паніку. Кулеба зазначив, що ескалація завжди йде у комплекті з інформаційним нагнітанням. Саме тому росіяни свідомо запускають сигнали, а в Україні люди їх підхоплюють і дозволять впливати на рішення та емоції.

Мета всієї цієї паніки, звідки вона б не походила, – послабити нас зсередини. Не допомагаймо ворогу і не вірмо у залякування. Ми чудово розуміємо усі загрози, але армія і дипломатія роблять все для захисту України,

– запевнив міністр.

Він закликав українців вірити у військових, дипломатів та у себе.

"Ніколи не забуваймо, що ми перемагаємо з гарячим серцем, але холодною головою", – наголосив Кулеба.

Останні новини про можливий напад Росії на Україну

За даними США, Росія може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Так вона виправдає свою агресію та повторить сценарій 2014 року.

Аналітики CIT заявили, що у Білорусі, за 200 кілометрів від Києва, помітили військову техніку Росії. Згідно з планом так званих "спільних військових навчань" вона не має там бути. Раніше США попереджали, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі.

Президент США Джо Байден пригрозив російському колезі Володимиру Путіну економічною катастрофою у разі агресії. Так, банкам Росії можуть заборонити проводити операції з доларом. Водночас свою армію очільник Білого дому не відправить на допомогу ЗСУ.

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