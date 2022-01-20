Вірте у військових, дипломатів та в себе, – Кулеба
Росія не зможе перемогти Україною грубою силою. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу 20 січня.
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Агресор намагається нашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини та сіючи паніку. Кулеба зазначив, що ескалація завжди йде у комплекті з інформаційним нагнітанням. Саме тому росіяни свідомо запускають сигнали, а в Україні люди їх підхоплюють і дозволять впливати на рішення та емоції.
Мета всієї цієї паніки, звідки вона б не походила, – послабити нас зсередини. Не допомагаймо ворогу і не вірмо у залякування. Ми чудово розуміємо усі загрози, але армія і дипломатія роблять все для захисту України,
– запевнив міністр.
Він закликав українців вірити у військових, дипломатів та у себе.
"Ніколи не забуваймо, що ми перемагаємо з гарячим серцем, але холодною головою", – наголосив Кулеба.
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- Аналітики CIT заявили, що у Білорусі, за 200 кілометрів від Києва, помітили військову техніку Росії. Згідно з планом так званих "спільних військових навчань" вона не має там бути. Раніше США попереджали, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі.
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