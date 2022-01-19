Про це розповіли представники Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів.

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За їхніми даними, на станції Річиця в Гомельській області (Білорусь) здійснили вивантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган". Пізніше з'явилося фото табору з військовою технікою в цьому районі, на ньому зображено транспортно-заряджаючу машину для "Урагану".

Також користувачі соцмереж встановили геолокацію подібного кадру на відео на шосе М10 в районі зупинного пункту "Іванівка".

Зверніть увагу! Звідти трохи більше за 40 кілометрів до кордону з Чернігівською областю України й приблизно 90 кілометрів – з Київською.

Варто відзначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість", які мають пройти в лютому,

– зазначили в CIT.

Також розслідувачі відзначають, що поява російської техніки у цьому регіоні викликає особливі побоювання, оскільки, за даними джерел CNN, російські війська можуть спробувати захопити Київ для зміни влади в Україні. Відповідно, легше це буде зробити з території Білорусі, щоб не форсувати Дніпро.



Російські війська у Білорусі / Фото Conflict Intelligence Team

Зауважимо, що Міністерство оборони України повідомляє, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Відомо, що зараз біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.

Міноборони наголошує: такі дії Росії свідчать про те, що вона хоче розколу Євросоюзу та НАТО. Країна-агресорка також має на меті обмежити можливості США утримувати безпеку на європейському континенті.

Повний текст публікації Conflict Intelligence Team:

Вчора у блозі Digital Forensic Research Lab при експертній групі Atlantic Council було опубліковано огляд прибуття російських військ до Білорусі. Зокрема, там йшлося про розвантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган" на станції Речиця на Гомельщині на північ від Києва.

Пізніше автор статті Майкл Шелдон виклав фотографію табору з військовою технікою, яка, ймовірно, була знята в районі Речиці. На фотографії ми помітили транспортно-заряджувальну машину 9Т452 того ж РСЗВ "Ураган". Варто зазначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість", які мають відбутися у лютому.

Поява російської техніки в безпосередній близькості від кордону з Київською областю викликає особливі побоювання у зв'язку із заявами джерел CNN, згідно з якими є розвіддані, що російські війська можуть спробувати взяти Київ та здійснити зміну влади в Україні. Річ у тому, що всі основні урядові будівлі в Києві знаходяться на західному березі Дніпра, а можливий наступ з півночі дозволяє не долати такої значної водної перешкоди (на відміну від настання з боку російсько-українського кордону).