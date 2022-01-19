Об этом рассказали представители Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.

Важно Риски не стали больше, – Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы со стороны России

По их данным, на станции Речица в Гомельской области (Беларусь) осуществили выгрузку российских реактивных систем залпового огня "Ураган". Позже появилось фото лагеря с военной техникой в этом районе, на нем изображена транспортно-заряжающая машина для "Урагана".

Также пользователи соцсетей установили геолокацию подобного кадра на видео на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка".

Обратите внимание! Оттуда чуть больше за 40 километров до границы с Черниговской областью Украины и примерно 90 километров – с Киевской.

Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале,

– отметили в CIT.

Также расследователи отмечают, что появление российской техники в этом регионе вызывает особые опасения, поскольку, по данным источников CNN, российские войска могут попытаться захватить Киев для смены власти в Украине. Соответственно, легче это будет сделать с территории Беларуси, чтобы не форсировать Днепр.

Российские войска в Беларуси / Фото Conflict Intelligence Team

Заметим, что Министерство обороны Украины сообщает, что Россия почти завершила стягивание войск к границам нашего государства. Известно, что сейчас возле границ Украины уже находится более 127 тысяч военных.

Минобороны подчеркивает: такие действия России свидетельствуют о том, что она хочет раскола Евросоюза и НАТО. У страны-агрессора также цель – ограничить возможности США удерживать безопасность на европейском континенте.

Полный текст публикации Conflict Intelligence Team:

Вчера в блоге Digital Forensic Research Lab при экспертной группе Atlantic Council был опубликован обзор прибытие российских войск в Беларуси. В частности, там шла речь о разгрузке российских реактивных систем залпового огня "Ураган" на станции Речица на Гомельщине к северу от Киева.

Позже автор статьи Майкл Шелдон выложил фотографию лагеря с военной техникой, которая, вероятно, была снята в районе Речицы. На фотографии мы заметили транспортно-заряжающую машину 9Т452 того же РСЗО "Ураган". Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны состояться в феврале.

Появление российской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с заявлениями источников CNN, согласно которым есть разведданные, что российские войска могут попытаться взять Киев и осуществить смену власти в Украине. Дело в том, что все основные правительственные здания в Киеве находятся на западном берегу Днепра, а возможно наступление с севера позволяет не преодолевать такой значительной водной преграды (в отличие от наступления со стороны российско-украинской границы).