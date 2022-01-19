Минобороны подчеркивает: такие действия России свидетельствуют о том, что она хочет раскола Евросоюза на НАТО. Страна-агрессор также имеет целью ограничить возможности США удерживать безопасность на европейском континенте.

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Полная численность сухопутной группировки вооруженных сил России на украинском направлении составляет более 106 тысяч личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет более 127 тысяч военнослужащих,

– оценивает украинское оборонное ведомство.

Кроме этого, Москва также поддерживает более 35 тысяч боевиков на Донбассе и разместила там около 3 тысяч военных.

Какое вооружение у врага

По данным Минобороны, вблизи украинской границы Россия развернула дополнительные подразделения радиосвязи. Если сравнивать с 2021 годом, теперь агрессор втрое увеличил количество разведывательных полетов.

Предполагают, что Россия может использовать ракеты средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов". Такие предположения выдвигают на основе того, что враг перебросил дополнительные группы оперативно-тактических комплексов "Искандер". Эти ракеты могут поразить цели на расстоянии 500 – 700 километров, в том числе и Киев.

Вероятное нападение России: последние новости

Москва заявляла, что не собирается обсуждать с НАТО или США вопрос перемещения войск по территории России. Сергей Лавров цинично говорил, что требования вернуть военных в казармы не будут рассматривать.

В то же время США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как подготовку к нападению на Украину. Об этом уже "приватно" поговорили с Минском.

В России отрицали, что готовятся напасть на Украину с территории Беларуси. Ранее такие опасения высказывали в Госдепе США.

Как отмечал командующий Вооруженных сил Валерий Залужный, количество российских военнослужащих возле границ Украины может существенно вырасти в любой момент. По его словам, мы имеем дело с миллионной армией агрессора.

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