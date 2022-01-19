Міноборони наголошує: такі дії Росії свідчать про те, що вона хоче розколу Євросоюзу та НАТО. Країна-агресорка також має на меті обмежити можливості США утримувати безпеку на європейському континенті.

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Повна чисельність сухопутного угруповання збройних сил Росії на українському напрямку становить понад 106 тисяч особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тисяч військовослужбовців,

– оцінює українське оборонне відомство.

Окрім цього, Москва також підтримує понад 35 тисяч бойовиків на Донбасі і розмістила там близько 3 тисяч військових.

Яке озброєння у ворога

За даними Міноборони, поблизу українського кордону Росія розгорнула додаткові підрозділи радіозв'язку. Якщо порівнювати з 2021 роком, тепер агресор втричі збільшив кількість розвідувальних польотів.

Припускають, що Росія ще може використати ракети середньої дальності для "знищення життєво важливих об'єктів". Такі припущення висувають на основі того, що ворог перекинув додаткові групи оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". Ці ракети можуть вразити цілі на відстані 500 – 700 кілометрів, у тому числі й Київ.

Ймовірний напад Росії: останні новини

Москва заявляла, що не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно казав, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.

Водночас США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як підготовку до нападу на Україну. Про це вже "приватно" поговорили з Мінськом.

У Росії заперечували, що готуються напасти на Україну з території Білорусі. Раніше такі побоювання висловлювали у Держдепі США.

Як наголошував командувач Збройних сил Валерій Залужний, кількість російських військовослужбовців біля кордонів України може суттєво зрости у будь-який момент. За його словами, ми маємо справу з мільйонною армією агресора.

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