Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив про загрози, які виникли перед нашою державою.

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Є реальна загроза, а не ілюзія

Залужний розповів, що доводив партнерам НАТО про серйозну загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Він наголошував, що це не ілюзія, а реальна загроза.

Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень – 780 тисяч, – у Росії є для цього всі можливості,

– заявив Залужний.

Генерал додав, що Україні протистоїть агресор, у якого є майже мільйонне військо.

Що відомо про ймовірний напад Росії

У жовтні 2021 року в американських ЗМІ з'явилась інформація, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Українська розвідка ці дані підтвердила. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому, взявши нашу державу "в кільце".

Вже наприкінці 2021 року Олексій Данілов заявив, що наразі РНБО не бачить великої небезпеки зі сторони країни-агресора.

У січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну. Наприклад, можуть напасти під приводом "спроби держперевороту".

Від початку 2022 року біля кордонів України почались російські військові навчання. Москва продовжує стягувати техніку, а Вашингтон вимагає пояснень.

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