Армії не буде, бо нема договорів

За даними американського видання, президент Джо Байден не планує відправляти свою армію в Україну. Все тому, що жодних договорів з Києвом, які б зобов'язали Вашингтон до таких дій, немає.

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Війна з Росією була б величезною авантюрою з огляду на її потенціал розширення в Європі, дестабілізації регіону та ескалації до точки ризику обміну ядерними ударами,

– наголосило видання.

Початок війни проти Росії в Україні означатиме для США втрати ресурсів, сил та життів. Водночас адміністрація Байдена намагається зосередитись на Китаї як на головній загрозі безпеці.

Однак, якщо робити дуже мало, то теж є свої ризики. Адже це може свідчити про мовчазну згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи. Мовиться про Естонію, Латвію та Литву. Однак ці держави є членами НАТО, тому мають гарантій допомоги від США та решти Альянсу.

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Вашингтон може безкоштовно надати Києву широкий спектр військової допомоги. Мовиться про:

протиповітряну оборону;

протитанкові та протикорабельні системи;

системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту;

боєприпаси для стрілецької зброї та артилерії тощо.

Зверніть увагу! Раніше НАТО та Європейський Союз також казали, що своїх військових воювати за Україну не відправлять. Все тому, що наша держава не є членом цих організацій. Максимум на що може розраховувати Україна – це політична, фінансово, економічна та дипломатична допомоги.

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