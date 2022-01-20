Армії не буде, бо нема договорів
За даними американського видання, президент Джо Байден не планує відправляти свою армію в Україну. Все тому, що жодних договорів з Києвом, які б зобов'язали Вашингтон до таких дій, немає.
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Війна з Росією була б величезною авантюрою з огляду на її потенціал розширення в Європі, дестабілізації регіону та ескалації до точки ризику обміну ядерними ударами,
– наголосило видання.
Початок війни проти Росії в Україні означатиме для США втрати ресурсів, сил та життів. Водночас адміністрація Байдена намагається зосередитись на Китаї як на головній загрозі безпеці.
Однак, якщо робити дуже мало, то теж є свої ризики. Адже це може свідчити про мовчазну згоду з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи. Мовиться про Естонію, Латвію та Литву. Однак ці держави є членами НАТО, тому мають гарантій допомоги від США та решти Альянсу.
Як США можуть допомогти Україні після нападу Росії
Вашингтон може безкоштовно надати Києву широкий спектр військової допомоги. Мовиться про:
- протиповітряну оборону;
- протитанкові та протикорабельні системи;
- системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту;
- боєприпаси для стрілецької зброї та артилерії тощо.
Росія може вдертися в Україну: останні новини
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- В Австрії заявили про підтримку України на тлі ескалації Москви.
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