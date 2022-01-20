Після нападу санкції будуть "нейтральними"

Український президент наголосив, що санкції, введені у разі ескалації конфлікту, будуть "у кращому разі нейтральними". Про це американське видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Президент ясно дав зрозуміти: санкції проти "Північного потоку-2" мають бути запроваджені зараз. Адже будь-які ймовірні санкції щодо "Північного потоку" або інші обмеження будуть марними,

– наголосило видання.

Зеленський подякував сенаторам за візит та підтримку. Він підкреслив, що реальне стримування Росії означає введення негайних санкцій, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що зі США жартувати не можна.

"Як давні сусіди, українці краще розуміють "російський менталітет". Путін не розуміє невизначених погроз. Слова "якщо" немає в його словнику, а є лише "так" і "ні", – зазначило ЗМІ.

Що цьому передувало

Президент США Джо Байден казав, що у випадку нападу Росії на Україну Вашингтон запровадить проти Москви потужні санкції. До речі, у США підготували два законопроєкти, які стосуються обмежень особисто проти Путіна.

Однак американські сенатори просили президента про негайні санкції. Політики вважають, що стратегія очікування є невдалою.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що, якщо держави не відреагують на російську агресію, то це негативно вплине не лише на Україну, а й на цілий світ. Адже дії Росії просто "розв'яжуть руки усім автократіям у світі". Водночас про негайні санкції політик не говорив.

Зверніть увагу! Байден заявив, що на Росію чекає "економічна катастрофа", якщо вона спробує напасти на Україну. Глава Білого дому зазначив, що Путін "ніколи не бачив таких санкцій, як я пообіцяв". До того ж обмеження будуть довгостроковими. Зокрема, Вашингтон може заборонити Москві проводити будь-які операції з доларом.

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