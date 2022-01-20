Відповідну заяву зробила міністерка в справах Євросоюзу та конституції у відомстві федерального канцлера Австрії Кароліне Едтштадлер. Це трапилось в ефірі одного з місцевих телеканалів.

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Австрія заявила, що підтримує Євросоюз та Україну на тлі загроз зі сторони Кремля

Політикиня відзначила, що Австрія підтримує Євросоюз на тлі ескалації зі сторони Росії. Кароліне Едтштадлер пояснила, що мовиться про європейську безпеку та сказала, що насправді Європі може загрожувати "серйозний конфлікт".

Ми стоїмо на боці безпеки Євросоюзу, європейської землі, і ми, звичайно, стоїмо на боці такої країни, як Україна, яка колись подала заявку про бажання вступу до НАТО, що, вочевидь, стало каменем спотикання, – пояснила міністерка.

Вона також пояснила, що:

  • рішення щодо вступу в Альянс є вираженням суверенітету країни;
  • Австрія стоїть на стороні безпеки й така позиція означає боротьбу на одному боці з нашими партнерами, які також входять до НАТО.

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