Відповідну заяву зробила міністерка в справах Євросоюзу та конституції у відомстві федерального канцлера Австрії Кароліне Едтштадлер. Це трапилось в ефірі одного з місцевих телеканалів.

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Австрія заявила, що підтримує Євросоюз та Україну на тлі загроз зі сторони Кремля

Політикиня відзначила, що Австрія підтримує Євросоюз на тлі ескалації зі сторони Росії. Кароліне Едтштадлер пояснила, що мовиться про європейську безпеку та сказала, що насправді Європі може загрожувати "серйозний конфлікт".

Ми стоїмо на боці безпеки Євросоюзу, європейської землі, і ми, звичайно, стоїмо на боці такої країни, як Україна, яка колись подала заявку про бажання вступу до НАТО, що, вочевидь, стало каменем спотикання, – пояснила міністерка.

Вона також пояснила, що:

рішення щодо вступу в Альянс є вираженням суверенітету країни;

Австрія стоїть на стороні безпеки й така позиція означає боротьбу на одному боці з нашими партнерами, які також входять до НАТО.

Зверніть увагу! Сенат США 12 січня оприлюднив проєкт санкцій проти Володимира Путіна та російських високопосадовців. Їм можуть заборонити в'їзд у Штати, а також заморозити активи. Це трапиться у випадку нового нападу Росії на Україну. 19 січня міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід запровадити проти Росії превентивні санкції, адже це могло б зупинити майбутню агресію з боку Росії.

Заяви міжнародної спільноти на тлі ймовірного нападу з боку Кремля

19 січня Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Політик заявив, що у випадку нової агресії проти України, Росія отримає відповідь не лише США, а також зі сторони інших країн. Блінкен запевнив, що мовиться про серйозні наслідки. Він також закликав українців об'єднатись.

Президент США Джо Байден на брифінгу запевнив, що Кремль чекає економічна катастрофа, якщо Володимир Путін піде на ескалацію ситуації навколо України. Проте пояснив, що Штати не знають планів Росії.

Під час візиту в Україну міністерка Канади Мелані Жолі заявила, що вони нададуть Україні озброєння. Відповідне рішення має ухвали уряд країни.

18 січня військову допомогу нашій державі надала Велика Британія.

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