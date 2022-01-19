Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Блінкен констатував, що над Україною нависла безпрецедентна загроза.

Більше про це Блінкен зустрівся із Зеленським на прохання Байдена: ключові теми розмови

Блінкен наголосив, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів, але й з Європи та інших країн світу.

За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди,

– наголосив він.

За словами голови Держдепу США, сила України, США та ЄС залежить від єдності. Тож, як зауважив Блінкен, мета Росії – створити розкол між країнами.

"Однак ми не можемо дозволити це зробити. Українці, ми повинні діяти спільно і посилити цю єдність. Адже вона є найбільш важливою зараз", – підсумував Блінкен.

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку України з боку США.

Про що говорили Блінкен та Зеленський: дивіться відео

Загроза російського вторгнення до України: головне