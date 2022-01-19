Ентоні Блінкен прибув в Україну зранку 19 січня. Як відомо, його візит не був запланований, про нього стало відомо лише напередодні.

Важливо Росія може напасти на Україну з Білорусі, – Держдеп США

Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин, зокрема:

Ще раз підтвердити підтримку, яку надають США. Байден наголосив на відданості територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією. А також проконсультуватися щодо наступних кроків.

Блінкен нагадав, що Україна ще у 1991 році обрала своє майбутнє у напрямку демократії та європейських поглядів.

На жаль, з того моменту перед вами нависла агресія з боку Москви. Росія вторглася на територію Криму, створила конфлікт на сході України і підриває демократію,

– констатував він.

За словами голови Держдепу США, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдат. І в цьому, підкреслив він, полягає безпрецендентна загроза для України.

Зверніть увагу! Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що для повномасштабного вторгнення Росії потрібно у 3 – 5 разів більше військ, ніж зараз чатує на російсько-українському кордоні.

Блінкен додав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди,

– наголосив він.

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку Україні з боку США.

"Наші розмови – це, перш за все, питання безпеки. Бюджет України передбачає максимальні гроші, спрямовані на підтримку нашої армії. Але ми розуміємо: щоб модернізувати армію, потрібна допомога. А особливо у такі непрості часи", – підсумував український президент.