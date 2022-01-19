Энтони Блинкен прибыл в Украину утром 19 января. Как известно, его визит не был запланирован, о нем стало известно только накануне.

Важно Россия может напасть на Украину из Беларуси, – Госдеп США

Глава Госдепа США рассказал, что Байден попросил посетить Украину по трем причинам, в частности:

Еще раз подтвердить поддержку, оказываемую США. Байден отметил приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией.

А также проконсультироваться по поводу следующих шагов.

Блинкен напомнил, что Украина еще в 1991 году вібрала свое будущее в направлении демократии и европейских взглядов.

К сожалению, с этого момента перед вами нависла агрессия со стороны Москвы. Россия вторглась на территорию Крыма, создала конфликт на востоке Украины и подрывает демократию,

– констатировал он.

По словам главы Госдепа США, сегодня возле границ Украины находятся около 100 тысяч российских солдат. И в этом, подчеркнул он, беспрецендентная угроза для Украины.

Обратите внимание! Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что для полномасштабного вторжения России нужно в 3 – 5 раз больше по численности войск, чем те, что стоят возле российско-украинской границы.

Блинкен добавил, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.

За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть какие-либо препятствия,

– подчеркнул он.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны США.

"Наши разговоры – это, прежде всего, вопросы безопасности. Бюджет Украины предусматривает максимальные деньги, направленные на поддержку нашей армии. Но мы понимаем: чтобы модернизировать армию, нужна помощь. А особенно в столь непростые времена", – подытожил украинский президент.

О чем говорили Блинкен и Зеленский: смотрите видео

