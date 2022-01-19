Во время встречи с Владимиром Зеленским Блинкен констатировал, что над Украиной нависла большая угроза.

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Блинкен подчеркнул, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины, действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов, но и из Европы и других стран мира.

За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть любые препятствия,

– подчеркнул он.

По словам главы Госдепа США, сила Украины, США и ЕС зависит от единства. Поэтому, как заметил Блинкен, цель России – создать раскол между странами.

"Однако мы не можем позволить это сделать. Украинцы, мы должны действовать сообща и усилить это единство. Ведь оно является наиболее важным сейчас", – подытожил Блинкен.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны США.

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