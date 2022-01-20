Соответствующее заявление сделала министр по делам Евросоюза и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер. Это произошло в эфире одного из местных телеканалов.

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Австрия заявила, что поддерживает Евросоюз и Украину на фоне угроз со стороны Кремля

Политик отметила, что Австрия поддерживает Евросоюз на фоне эскалации со стороны России. Каролине Эдтштадлер объяснила, что говорится о европейской безопасности и сказала, что на самом деле Европе может угрожать "серьезный конфликт".

Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения, – объяснила министр.

Она также объяснила, что:

  • решение о вступлении в Альянс является выражением суверенитета страны;
  • Австрия стоит на стороне безопасности и такая позиция означает борьбу на одной стороне с нашими партнерами, которые также входят в НАТО.

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