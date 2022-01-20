Соответствующее заявление сделала министр по делам Евросоюза и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер. Это произошло в эфире одного из местных телеканалов.

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Австрия заявила, что поддерживает Евросоюз и Украину на фоне угроз со стороны Кремля

Политик отметила, что Австрия поддерживает Евросоюз на фоне эскалации со стороны России. Каролине Эдтштадлер объяснила, что говорится о европейской безопасности и сказала, что на самом деле Европе может угрожать "серьезный конфликт".

Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения, – объяснила министр.

Она также объяснила, что:

решение о вступлении в Альянс является выражением суверенитета страны;

Австрия стоит на стороне безопасности и такая позиция означает борьбу на одной стороне с нашими партнерами, которые также входят в НАТО.

Обратите внимание! Сенат США 12 января обнародовал проект санкций против Владимира Путина и российских чиновников. Им могут запретить въезд в Штаты, а также заморозить активы. Это случится в случае нового нападения России на Украину. 19 января министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести против России превентивные санкции, ведь это могло бы остановить предстоящую агрессию со стороны России.

Заявления международного сообщества на фоне возможного нападения со стороны Кремля

19 января Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Политик заявил, что в случае новой агрессии против Украины Россия получит ответ не только США, а также со стороны других стран. Блинкен заверил, что говорится о серьезных последствиях. Он призвал украинцев объединиться.

Президент США Джо Байден на брифинге заверил, что Кремль ждет экономическая катастрофа, если Владимир Путин пойдет на эскалацию ситуации вокруг Украины. Однако объяснил, что Штаты не знают о планах России.

Во время визита в Украину министр Канады Мелани Жоли заявила, что они предоставят Украине вооружение. Соответствующее решение должно одобрить правительство страны.

18 января военную помощь нашему государству предоставила Великобритания.

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