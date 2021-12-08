США готові на все, – радник Байдена

Така заява Байдена прозвучала під час його відеозустрічі з Путіним. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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За словами Саллівана, сьогодні у разі наступу Росії на Україну США готові зробити те, що не зробили у 2014 році.

Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні – те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз,

– запевнив політик.

Водночас він не уточнив про які саме заходи мовиться.

Підсумки розмови Байдена та Путіна

Зверніть увагу! На розмову Байдена та Путіна вже відреагували в Офісі Президента України. Михайло Подоляк подякував американському політику за підтримку нашої країни. Водночас він наголосив, що переговори очільників Кремля та Білого дому "не принесли сенсації". Вони стали аналізом глобального порядку денного.

Коротко про можливу ескалацію

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що біля кордону України дислокуються понад 94 тисячі російських військових. Вони можуть піти у наступ у січні 2022 року. До речі, урядовець не виключає, що кількість ворожого війська може зрости до 175 тисяч осіб. Адже саме ту інформацію опублікували американські ЗМІ.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що Кремль просто залякує Україну. Адже загроза повномасштабного наступу зберігається вже 8 років.

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