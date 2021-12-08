США готовы на все, – советник Байдена
Такое заявление Байдена прозвучало во время его видео встречи с Путиным. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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По словам Салливана, сегодня в случае наступления России на Украину США готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.
Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня – то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас,
– заверил политик.
В то же время он не уточнил о каких именно мерах говорится.
Итоги разговора Байдена и Путина
- Разговор президентов продолжался более 2 часов 7 декабря. Он происходил с глазу на глаз в видеорежиме.
- Во время нее Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. "США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами", – заверил политик.
- Американский президент также отверг требование российского коллеги о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Байден подчеркнул, что этот вопрос будет решать только Альянс.
- В то же время в Кремле говорят, что президенты обсудили "внутриукраинский кризис".
Кратко о возможной эскалации
Министр обороны Алексей Резников заявил, что у границы Украины дислоцируются более 94 тысяч российских военных. Они могут уйти в наступление в январе 2022 года. Кстати, чиновник не исключает, что количество вражеского войска может возрасти до 175 тысяч человек. Ведь именно эту информацию опубликовали американские СМИ.
В то же время президент Владимир Зеленский считает, что Кремль просто запугивает Украину. Ведь угроза полномасштабного наступления сохраняется уже 8 лет.
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