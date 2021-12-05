Відповідну заяву міністр оборони зробив 5 грудня. Це трапилось у ефірі естонського каналу ERR.

До теми Перекидання військ до кордонів України – це блеф і розпач Путіна, – Фейгін

Олексій Резніков заявив, що кількість військ Росії може зростати

Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч,

– заявив Резніков.

Міністр пригадав, що наразі мовиться про 94 тисячі осіб російських військових біля кордонів України. Проте додав: "Можливість такого нарощування дійсно є, але ми готові й для нас немає жодних несподіванок".

До речі, цифру 175 тисяч військових Росії раніше назвало видання The Washington Post. Зокрема 4 грудня написало, що, за даними американської розвідки, Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах.

Зокрема мовилось про те, що "плани включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку". Згідно з супутниковими знімками, які отримало видання, російські війська зосереджуються у 4 місцях: на території Росії та в тимчасово окупованому Криму.

Війська Росії біля українського кордону: що відомо

31 жовтня видання The Washington Post написало, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною. Це викликало занепокоєння в Європі та США.

У листопаді українська розвідка підтвердила, що Росія може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце". Це може трапитись у січні 2022 року.

Глава німецької фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер розповів, що у разі нападу Росії на Україну, скандальному газопроводу "Північний потік-2" настане кінець.

Натомість у Кремлі 4 грудня відповіли на публікації західних ЗМІ щодо планів вторгнення Росії в Україну. У Москві звинуватили США у начебто перекладанні відповідальності за ескалацію.

Росія стягує війська до кордону з Білоруссю: чи варто Україні боятись, InformNapalm – дивіться відео