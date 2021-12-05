Ультиматуми Росії до НАТО щодо членства України в Альянсі отримали не ту відповідь, на яку очікував Володимир Путін. Саме тому, за словами Фейгіна, Кремль почав діяти хаотично.

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Росія хоче контролювати Україну

Марк Фейгін заявив, що провокативні дії Кремля пов'язані саме з відкиненням НАТО "червоних ліній", про які неодноразово говорили в Росії. І це не дивно, адже заяви Москви суперечать міжнародному праву.

Передислокація військ до кордону з Україною – це і блеф, і відчай. Вдруге за рік передислокуються війська, більш ніж 100 тисяч військовослужбовців особового складу, озброєння. Це, безперечно, дії, які викликані відсутністю бажаної реакції з боку Вашингтона і НАТО,

– заявив Фейгін.

За словами правозахисника, Кремль би відмовився від провокацій лише тоді, коли Україна залишилася під контролем Росії, а не прагнула інтегруватися до ЄС та НАТО.

Істерики Кремля через можливе членство України в НАТО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито бачить загрозу в навчаннях НАТО поблизу російських кордонів. Через це очільник Кремля вимагав гарантій від Альянсу, що Україна не стане його членом. Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання приєднання нашої країни вирішуватимуть без Росії.

Подібною заявою відзначився й глава МЗС Росії на саміті міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі. Там російський дипломат пригрозив НАТО через можливе членство України і нагадав напад на Грузію в 2008 році.

Представниця російського МЗС Марія Захарова назвала вступ України до Альянсу "червоною лінією" для Росії.

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